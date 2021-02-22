9 أسئلة تحدد مستقبل أضخم ترسانة جوية في العالم

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ترسانة من الطائرات الحربية في العالم، لكنها تواجه تحديا كبيرا يتمثل في أن جزءا كبيرا منها ربما لم يعد مناسبا لخوض حروب المستقبل.

ويتجاوز عدد الطائرات الحربية في الجيش الأمريكي 13200 طائرة حربية، بينها نحو ألفي مقاتلة، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

وتقول مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية إن غالبية تسليح الجيش الأمريكي يتكون من عتاد عسكري تم إنتاجه في أواخر القرن الماضي، مشيرة إلى أن العديد من تلك الأسلحة يرجع إلى حقبة الحرب الباردة.

وتابعت: "في الوقت الذي تواجه في الولايات المتحدة الأمريكية تهديدات عالمية بسبب تنامي القدرات العسكرية لروسيا والصين، فإن الكثير من العتاد العسكري الأمريكي أصبح باليا بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية حول العالم بلا هوادة خلال العقدين الماضيين".

ولفتت المجلة إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه حجم الطائرات الحربية الأمريكية لأدنى مستوياته، فإن عمر الطائرات الحربية الرئيسية في قواتها الجوية أصبح أطول من أي وقت مضى.

ويقول تقرير لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إنه يجب على الكونغرس ووزارة الدفاع أن يبحثا استبدال وتقاعد العتاد العسكري الذي أصبحت تكاليف تشغيله مرتفعة، حتى يمكن توفير النفقات لدعم تشغيل عدد أقل بكفاءة كبيرة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء عتاد عسكري جديد.

وأوردت المجلة 9 أسئلة قالت إنه يجب الإجابة عليها حتى يمكن تحديد مستقبل القوات الجوية الأمريكية وحجم ونوعية الطائرات التي يمكن أن تمكنها من امتلاك الجاهزية القتالية لخوض حروب المستقبل.

Boeing قاذفات أمريكية من طراز بي 52 إن

1- ما مدى جاهزية الطائرة لخوض المعارك الجوية الحديثة التي تعتمد على العمليات المشتركة، وهل يمكن تعديل حمولتها من الأسلحة أو تغيير طبيعة المهام التي يمكنها تنفيذها؟.

2- وهل يمكن للطائرة أن تقبل تحديثها بأنظمة دفاعية متطورة وبأي تكلفة يمكن إتمام ذلك؟.

3- ما مدى جاهزية الطائرة للتوافق مع أنظمة مشاركة المعلومات التي تعتمد عليها المعارك الجوية الحديثة، وهل يمكنها إرسال واستقبال المعلومات لمختلف أنظمة القتال الخاصة بالمعارك الجوية الحديثة؟.

4- هل تستطيع الطائرة أن تكون جزءا مكملا فيما يعرف بـ "سلسلة القتل" التي تشمل رصد الهدف وتحديد وسيلة الهجوم واتخاذ القرار بتدميره؟.

5- هل يمكن للطائرة أن تعمل بصورة مستقلة بصورة أفضل من الاعتماد على دعم من طائرات أخرى، وما هي المهام التي يمكنها تنفيذها؟.

6- ما تاريخ جاهزية الطائرة خلال المعارك التي شاركت فيها وما المجهود والتكلفة التي تحتاجها لتحقيق ذلك؟.

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7- هل هذه الطائرة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ نوع معين من المهام العسكرية. وما أهمية هذا النوع من المهام التي يتم إبقاء الطائرة من أجل إتمام هذه المهمة في المستقبل. وهل يمكن إيجاد بدائل بواسطة جيوش الحلفاء إذا تم الاستغناء عن هذه الطائرة في المستقبل؟.

8- ما مدى إمكانية خضوع الطائرة لنظام التشغيل التبادلي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركائها. وهل أي منهم يسعى للاستثمار في شراء تلك الطائرة لقواته؟.

9- ما مدى إمكانية استبدال هذه الطائرة وما تكلفة استمرار بقائها في الخدمة وهل تستطيع مؤسسات الصناعات العسكرية دعم أي خطة خاصة بتطوير طائرات موجودة أو إنتاج أنواع جديدة من الطائرات؟.