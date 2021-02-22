تسجيل
19:27 GMT22 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مقاتلات أمريكية

    9 أسئلة تحدد مستقبل أضخم ترسانة جوية في العالم

    © REUTERS
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202102221048184649-9-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ترسانة من الطائرات الحربية في العالم، لكنها تواجه تحديا كبيرا يتمثل في أن جزءا كبيرا منها ربما لم يعد مناسبا لخوض حروب المستقبل.

    ويتجاوز عدد الطائرات الحربية في الجيش الأمريكي 13200 طائرة حربية، بينها نحو ألفي مقاتلة، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

    مقاتلة إف-16
    © Sputnik . Aleksandr Kovalev
    القوات الجوية الأمريكية تستبدل بعض مقاتلات إف-16 بطائرات مسيرة
    وتقول مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية إن غالبية تسليح الجيش الأمريكي يتكون من عتاد عسكري تم إنتاجه في أواخر القرن الماضي، مشيرة إلى أن العديد من تلك الأسلحة يرجع إلى حقبة الحرب الباردة.

    وتابعت: "في الوقت الذي تواجه في الولايات المتحدة الأمريكية تهديدات عالمية بسبب تنامي القدرات العسكرية لروسيا والصين، فإن الكثير من العتاد العسكري الأمريكي أصبح باليا بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية حول العالم بلا هوادة خلال العقدين الماضيين".

    ولفتت المجلة إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه حجم الطائرات الحربية الأمريكية لأدنى مستوياته، فإن عمر الطائرات الحربية الرئيسية في قواتها الجوية أصبح أطول من أي وقت مضى.

    إف-16
    Raytheon
    إف-16

    ويقول تقرير لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إنه يجب على الكونغرس ووزارة الدفاع أن يبحثا استبدال وتقاعد العتاد العسكري الذي أصبحت تكاليف تشغيله مرتفعة، حتى يمكن توفير النفقات لدعم تشغيل عدد أقل بكفاءة كبيرة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء عتاد  عسكري جديد.

    وأوردت المجلة 9 أسئلة قالت إنه يجب الإجابة عليها حتى يمكن تحديد مستقبل القوات الجوية الأمريكية وحجم ونوعية الطائرات التي يمكن أن تمكنها من امتلاك الجاهزية القتالية لخوض حروب المستقبل.

    قاذفات أمريكية من طراز بي 52 إن
    Boeing
    قاذفات أمريكية من طراز بي 52 إن

    1- ما مدى جاهزية الطائرة لخوض المعارك الجوية الحديثة التي تعتمد على العمليات المشتركة، وهل يمكن تعديل حمولتها من الأسلحة أو تغيير طبيعة المهام التي يمكنها تنفيذها؟.

    2- وهل يمكن للطائرة أن تقبل تحديثها بأنظمة دفاعية متطورة وبأي تكلفة يمكن إتمام ذلك؟.

    3- ما مدى جاهزية الطائرة للتوافق مع أنظمة مشاركة المعلومات التي تعتمد عليها المعارك الجوية الحديثة، وهل يمكنها إرسال واستقبال المعلومات لمختلف أنظمة القتال الخاصة بالمعارك الجوية الحديثة؟.

    4- هل تستطيع الطائرة أن تكون جزءا مكملا فيما يعرف بـ "سلسلة القتل" التي تشمل رصد الهدف وتحديد وسيلة الهجوم واتخاذ القرار بتدميره؟.

    5- هل يمكن للطائرة أن تعمل بصورة مستقلة بصورة أفضل من الاعتماد على دعم من طائرات أخرى، وما هي المهام التي يمكنها تنفيذها؟.

    6- ما تاريخ جاهزية الطائرة خلال المعارك التي شاركت فيها وما المجهود والتكلفة التي تحتاجها لتحقيق ذلك؟.

    طائرات إف - 35 الشبحية الأمريكية
    © AFP 2021 / HANDOUT
    طائرات "إف - 35 بي" الشبحية الأمريكية

    7- هل هذه الطائرة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ نوع معين من المهام العسكرية. وما أهمية هذا النوع من المهام التي يتم إبقاء الطائرة من أجل إتمام هذه المهمة في المستقبل. وهل يمكن إيجاد بدائل بواسطة جيوش الحلفاء إذا تم الاستغناء عن هذه الطائرة في المستقبل؟.

    8- ما مدى إمكانية خضوع الطائرة لنظام التشغيل التبادلي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركائها. وهل أي منهم يسعى للاستثمار في شراء تلك الطائرة لقواته؟.

    9- ما مدى إمكانية استبدال هذه الطائرة وما تكلفة استمرار بقائها في الخدمة وهل تستطيع مؤسسات الصناعات العسكرية دعم أي خطة خاصة بتطوير طائرات موجودة أو إنتاج أنواع جديدة من الطائرات؟.

    إف - 35 جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    "إف - 35" جزء منها… 11 معلومة عن صفقة الأسلحة الإماراتية

     

    انظر أيضا:

    القوات الجوية الأمريكية تنشر قاذفات في قواعدها بالشرق الأوسط لردع العدوان
    اختتام المناورات المشتركة بين القوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية
    القوات الجوية الأمريكية تشتري مقاتلات "إف 35"
    القوات الجوية الأمريكية تستبدل بعض مقاتلات إف-16 بطائرات مسيرة
    تعرف على ثالث أضخم قوات جوية في العالم (فيديو)
    بينها مصر وتركيا... أضخم 5 قوات جوية في الشرق الأوسط
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الناس وأفراد الأمن يهربون بينما يطلق نشطاء حقوق الحيوان الأكراد دبًا في البرية بعد إنقاذ الدببة من الأسر في منازل الناس في دهوك، العراق، 11 فبراير 2021.
    الدببة البنية السورية تهاجم الناس في العراق
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    إنفوجرافيك.. خلال 70 عاما... الزيادة السكانية في مصر والصين والهند
    خلال 70 عاما... الزيادة السكانية في مصر والصين والهند
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك