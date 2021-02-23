شركة إماراتية حكومية تطلب إشراكها في إمدادات إف -35

قالت شركة إمارتية، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، إنها تتوقع إشراكها في إمداد الإمارات بطائرات إف 35 الأمريكية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج للتكنولوجيا المتقدمة المملوكة للدولة في الإمارات إن تتوقع إشراكها في عملية الإمداد إذا ما تمت الصفقة.

وإذا مضت صفقة بيع المقاتلة إف-35 من الولايات المتحدة الأمريكية للإمارات، تحصل الإمارات على صفقة بيع 50 طائرة و18 طائرة مسيرة مسلحة حسب وكالة أنباء رويترز.

واعتبر فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لإيدج، أن أي سلاح يأتي للبلاد "أصبحنا نشارك فيه بكثافة بأي مكون يكون مقبول للشركة وللعميل".

وإيدج مجموعة دفاعية إماراتية، تعمل على دمج الأنظمة والمنتجات التسليحية وكذلك صناعة أسلحة مثل الصواريخ التي تستخدمها الطائرة.