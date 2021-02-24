شرح أسباب الاهتمام العالمي بمنظومة "إس-400"

وقال المدير العام لشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، للصحفيين خلال معرض "إيديكس 2021" أن مميزات منظومة "إس-400" وقدراتها الفريدة التي تميزها عن وسائط الدفاع الجوي الأخرى هي التي تجذب اهتمام مستوردي الأسلحة في العالم.

فمثلا، تتقدم منظومة "إس-400" الروسية على وسائط الدفاع الجوي الأخرى في القدرة على إصابة الهدف على أدنى ارتفاع، مع العلم أن الطائرات والصواريخ التي تستطيع أن تحلق على ارتفاع منخفض، مخبأة خلف تضاريس الأرض، تشكل أكبر خطر.

وتستطيع منظومة "إس-400" أن تدمر صاروخا أو طائرة معادية على ارتفاع يبدأ من 10 أمتار وهو ارتفاع لا يطير شيء على ما أدناه. وتتقدم منظومة "إس-400" على وسائط الدفاع الجوي الآخرى في هذه الناحية مرتين ونصف المرة.

© Sputnik . Department of the information support of the Baltic region "إس-400" تضرب الهدف أثناء التدريبات...فيديو

وتتفوق منظومة "إس-400" على وسائط الدفاع الجوي المماثلة الأخرى في ناحية التعامل مع أهداف بعيدة أيضا، حيث تقدر على إصابة ما يبعد عنها بـ380 كيلومترا. وتتقدم منظومة "إس-400" على نظيراتها الأجنبية في هذا المجال نحو مرتين.

وتتفوق منظومة "إس-400" على وسائط الدفاع الجوي المماثلة الأخرى من ناحية السرعة أثناء التأهب لإطلاق النار أو مغادرة موقع إطلاق النار إلى موقع آخر، حيث تحتاج إلى خمس دقائق فقط. وتتقدم منظومة "إس-400" على نظيراتها الأخرى في هذا المجال ثلاث مرات.

وأبرر نقاط قوة منظومة "إس-400" القدرة على تدمير مختلف أنواع الأهداف، الطائرات والمروحيات والصواريخ الجوالة (كروز) والصواريخ البالستية التي يمكن أن يبعد مكان إطلاقها بـ3 – 3.5 ألف كيلومتر.