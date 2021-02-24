روسيا تستعد لإطلاق دبابة عجلات تاريخية متميزة

كشف المدير العام لشركة الصناعات العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، عن آخر الابتكارات العسكرية الروسية المتمثلة بدبابة مدرعة بعجلات خفيفة تم تصميمها على أساس هيكل مدرعة "بوميرانغ".

وقال كراسوفيتسكي خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" أن "الدبابة الجديدة ستتميز بقوتها وسرعتها، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحماية فيها من خلال تدعيمها بمصفحات مدرعة فريدة من نوعها"، مشيرا في الوقت نفسه أن "خصائص هيكل الدبابة الواعد يجعل من الممكن تركيب مجموعة من الأسلحة المختلفة ويمكنها التحرك في تضاريس مختلفة".

وأشار كراسوفيتسكي أن "تطوير المركبة ذات العجلات الموحدة "بوميرانغ" على وشك الانتهاء ومن المقرر إجراء اختبارات عليها خلال نهاية العام"، مضيفا أنه "وفقا للمهندسين تم استخدام أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية في التصميم وسيتم اختبارها في مختلف الميادين العسكرية".

وأضاف كراسوفيتسكي، قائلا: "على الرغم من أن مثل هذه العربات قد تم تطويرها في الاتحاد السوفييتي، إلا أنه لم تكن هناك دبابات بعجلات في الجيش الروسي إلا أنها تتميز بالسرعة والقدرة على المناورة والطاقة".

وفي السياق نفسه، يقول الخبير العسكري أليكسي ليونكوف: "تحظى الدبابات ذات العجلات بشعبية كبيرة في البلدان التي لديها أرضية مناسبة لها".

وفقًا للخبير، ستكون هذه الدبابات مفيدة للجيش الروسي في آسيا الوسطى، حيث الطرق المعبدة ومن الأسهل بكثير نقل المركبات المدرعة ذات العجلات على طول الطرق السريعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا الأسلوب من شأنه أن يساعد في تسيير الدوريات ومثالا على ذلك في سوريا التي تستخدمها الشرطة العسكرية الروسية هناك ومنها عربات تايغر.

وشدد ليونكوف عن الدبابة الواعدة قادرة على عبورعوائق المياه وإطلاق النار أثناء التنقل وبفضل تسليحها القوي يمكن استخدامها خلال العمليات المشتركة والاستطلاع والدوريات.

وبحسب الخبراء، فإن الدبابة ذات العجلات تعد مرنة وخفيفة بالنسبة لتنقلات الجيوش وهي أكثر مناورة.

وتم عرض نموذج من العربات لأول مرة خلال العرض العسكري بيوم النصر عام 2015.