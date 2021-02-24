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    الدبابة تي-72 في مناورات قوقاز 2020، 21 سبتمبر 2020

    أربكت إيران واستخدمها حافظ الأسد... ترقية دبابة "تي 72" تدخلها فئة الجيل الثالث

    © Sputnik . Maksim Blinov
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    قام الجيش الروسي بترقية دبابة "تي 72" الشهيرة التي مر على دخولها الخدمة حوالي 50 عاما، لكن النتائج أبهرت الخبراء العسكريين.

    درس محللون عسكريون نتائج التحديثات والترقية المنفذة على دبابة "تي 72" الروسية التي دخلت الخدمة في عام 1973، حيث تم تدعيم المركبة بدرع وقائي متطور للحماية، بالإضافة إلى محرك محسن مع نظام مراقبة نيران العدو ومدفع محدث من طراز 125 مليمترا.

    التدريبات العسكرية في حقل سيرغييفسكي في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    التدريبات العسكرية في حقل سيرغييفسكي في إقليم بريمورسكي كراي الروسي

    وساوت مجلة "Military Watch" المتخصصة بالسلاح والجيوش العسكرية، بالاعتماد على آراء المحللين العسكريين، بين الدبابة الروسية "تي 72" (T-72B3M)، التي تمت ترقيتها، وبين دبابات الجيل الثالث المتطورة.

    تدريبات الجيش الروسي أحد الحقول العسكرية في ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020
    © Sputnik . Alexey Filippov
    تدريبات الجيش الروسي أحد الحقول العسكرية في ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020

    ولاحظ المحللون العسكريون أن سبب طول عمر الدبابة الروسية، هو إمكانية التحديث المتأصلة في المركبة القتالية. لذلك، غالبًا ما كان يطلق على "تي 72" اسم دبابة الأوقات الحرجة.

    وأثبتت إصدارات الدبابات التي تم إنتاجها في عهد الاتحاد السوفييتي أنها ممتازة، حيث خاضت الحرب العراقية الإيرانية، وثبتت الدبابات الروسية التي امتلكها الجيش العراقي في ذلك الوقت جدارتها وتعاملت بسهولة فائقة مع دبابات "Chieftain" و"M60" الإيرانية.

    منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 التابعة للفريق العسكري من كازاخستان
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    منتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72" التابعة للفريق العسكري من كازاخستان

    وخلال الحرب الأهلية اللبنانية، في عام 1982، اصطدمت الدبابات السورية من طراز "تي 72 أس"، مع دبابات "ميركافا" و"M60" الإسرائيلية، وصف الرئيس السوري حافظ الأسد المركبة القتالية الروسية بأنها "أفضل دبابة في العالم".

    دبابات تي 72بي3 لفريق الجيش الروسي تطلق النار قبل بدء المسابقة الدولية بياثلون الدبابات - 2019 في ميدان التدريب ألابينو بالقرب من موسكو
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    دبابات "تي 72بي3" لفريق الجيش الروسي تطلق النار قبل بدء المسابقة الدولية "بياثلون الدبابات - 2019" في ميدان التدريب ألابينو بالقرب من موسكو

    سمح التصميم الناجح للدبابة بإجراء عدة ترقيات واسعة النطاق، ويتميز أحدث إصدار من "تي 72" بمحركات محسَّنة توفر لها قدرة أكبر على الحركة والمناورة، وتشمل التحسينات الأخرى نظام تحكم جديد ومسارات جديدة وأنظمة اتصالات محسّنة وشاشات مضادة تحمي الجزء الخلفي من الهيكل.

    التدريبات العسكرية في حقل سيرغييفسكي في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    التدريبات العسكرية في حقل سيرغييفسكي في إقليم بريمورسكي كراي الروسي

    وأشارت الصحيفة إلى أن "المدفع الرئيسي الجديد الذي يبلغ قطره 125 ملم للدبابة 2A46M5 يتمتع بقدرات تضاهي بعض دبابات القتال الأكثرتقدمًا في العالم".

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    الكلمات الدلالية:
    دبابات, روسيا, سوريا, إيران
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