"كمان - 22"... درونز إيرانية مداها 3 آلاف كيلومتر

كشفت إيران عن طائرة مسيرة جديدة يصل مداها إلى 3 آلاف كيلومتر، وقال أحد قادتها العسكريين إنها أول طائرة مسيرة قتالية ذات جسم عريض تمتلك هذا المدى.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن قائد سلاح الجو بالجيش الإيراني العميد الطيار عزيز نصير زادة، ذكر أن طائرة "كمان - 22" تعد أول طائرة مسيرة قتالية ذات جسم عريض يصل مداها إلى 3000 كيلومتر.

جاء ذلك خلال تفقده للمراحل النهائية لمشروع انتاج طائرة "كمان 22"، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى قوله: "هذه الطائرة المسيرة مزودة بمعدات قتالية وبصرية ووسائل الحرب الالكترونية، إضافة إلى تصميمها على أساس المتطلبات التشغيلية لسلاح الجو".

وقال نصير زادة: "الطائرة في المراحل النهائية من الإنتاج".

ولفت زادة إلى أن تلك الطائرة مصممة لتكون قادرة على حمل جميع أنواع المعدات بفترة تحليق تتجاوز 24 ساعة ومدى يصل إلى 3000 كيلومتر.

ولفت إلى أنها مزودة بوسائل تحديد ورصد وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة، مشيرا إلى أنها ستضيف قدرة قتالية عالية لسلاح الجو من خلال تزويدها بمجموعة متنوعة من الذخيرة الذكية.

وقال قائد سلاح الجو بالجيش الإيراني: "وصلنا إلى مرحلة النضج الكامل في صنع أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، بما في ذلك الطائرات القتالية والاستطلاعية والحرب الالكترونية بمهام مختلفة".

وتابع: "حصلنا على تقنيات تمكننا من إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة بناء على احتياجات سلاح الجو، وفي المستقبل هناك أنواع أخرى من الطائرات المسيرة على جدول أعمالنا".