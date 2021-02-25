"لأول مرة في تاريخ صناعة الدبابات"..."أرماتا" تعثر على أهدافها دون الحاجة لطاقمها

أظهرت دبابة "أرماتا" الجديدة "تي 14"، القدرة على تحديد أهدافها دون اللجوء لطاقمها، في ظاهرة هي الأولى في تاريخ صناعة الدبابات.

وقال مصدر في المجمع الصناعي العسكري، لـ"سبوتنيك"، بأن نظام التحكم بإطلاق النار في الدبابة قادر على العثور على أهدافه دون الحاجة لطاقمها.

مضيفا: "يحتوي نظام التحكم في الدبابة على نظام رقمي فيه توقيعات لأهداف نموذجية في ساحة المعركة، بما في ذلك الدبابات والألغام المضادة للأفراد والمروحيات وما إلى ذلك، وتسمح عناصر الذكاء الاصطناعي لمنشآت الحوسبة الموجودة على متن الآلة بالبحث بشكل مستقل عن أهداف ضد خلفية سطح تحتي معقد، تتعرف عليها، بما في ذلك على جزء الجسم المرئي من خلف المخابئ، لإجراء الاختيار وفقا للأولوية".

وتابع: "إلا أن القرار النهائي لا يزال بيد قائد الدبابة، وعلى العكس من الكثير من الدبابات فإن هذا النظام غير متوفر فيها ويتم تتبع الهدف يدويا".

وأضاف المصدر بأنه تم اختبار المنظومة الجديدة في أماكن خاصة باستخدام منظومات رياضية ونماذج شبه طبيعية للأهداف، بما في ذلك صور التباين الضوئية ومحاكيات المصفوفة للإشعاع الحراري.

وتعتبر دبابة "تي-14" هي الدبابة الثالثة الوحيدة في العالم من جيل ما بعد الحرب، وصممت الدبابة للمواجهة المباشرة مع العدو، ودعم هجوم الوحدات الفرعية للبنادق الآلية، وتدمير القوى العاملة للعدو الموجودة في الملاجئ وفي المناطق المفتوحة.