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    مدرعة جيس الإماراتية رباعية الدفع

    "جيس"... مدرعة إماراتية تصنعها السعودية… فيديو

    © Sputnik . MEKHAEL VOCKRECENKEE
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    أبرمت شركتا سلاح حكوميتان من السعودية والإمارات اتفاقية تعاون مشترك، تمكن المملكة من الحصول على العربات المدرعة الإماراتية طراز "جيس" رباعية الدفع، وتمنحها حق تصنيعها محليا.

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    © Sputnik . MEKHAEL VOSKRECENKEE
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    جاء ذلك وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، في بيان جاء فيه أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "نمر" الإماراتية التابعة لمجموعة "إيدج" الرائدة في صناعة العربات العسكرية خلال مشاركتهما في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير/ شباط الجاري.

    ويقول بيان الشركة السعودية إن اتفاقية الشراكة تسمح لها بالعمل بشكل حصري مع شركة "نمر" المصنعة الأصلية لعربة "جيس" المدرعة المضادة للكمائن والألغام ذات الدفع الرباعي، لإنتاج هذه العربات المدرعة في المملكة العربية السعودية.

    ولفت البيان إلى أن الاتفاقية توفر للسعودية فرصة الحصول على عربات مدرعة مصنعة في الإمارات في البداية، بينما ستكون قادرة على إنتاجها والحصول على تقنية تصنيعها لاحقا، أجل تمكين الشركتين من التصنيع المشترك لجميع عربات "جيس" التي تحتاجها السعودية مستقبلا.

    وتمثل عربة "جيس" ذات الدفع الرباعي الجيل القادم من العربات المدرعة المضادة للكمائن والألغام وتوفر التوازن الأساسي بين القوة النارية والقدرة على البقاء، بحسب الموقع الرسمي لشركة "نمر" الإماراتية المصنعة للمدرعة.

    وتتميز مدرعة "جيس" بسهولة الحركة عند تنفيذ العمليات الحديثة والتقليدية وغير التقليدية، بينما يوفر هيكلها الحماية اللازمة للطاقم ضد الألغام والعبوات الناسفة والقذائف الباليستية.

    وتتميز مدرعة "جيس" بتصميم مرن يمكن تعديله وفقا لطبيعة الاستخدام، وهو ما يمنحها القدرة على دعم ومساندة المهام المختلفة والمعدات الخاصة بكل مهمة.

    وتتميز المدرعة "جيس" بقدرتها على تلبية متطلبات وحدات المشاة الآلية، كما يمكن تركيب أسلحة إضافية عليها، بما في ذلك منظومة أسلحة يتم التحكم بها عن بعد أو يتم إدارتها يدويا.

    ويقول موقع الشركة المصنعة "نمر" إن مدرعات "جيس" تعد اختيارا مثاليا لمهام الاستطلاع والدوريات والاستخدامات العامة والمهام الخاصة مثل فئة الإسعاف.

    ويتم تجهيز "جيس" بأحدث أنظمة التعليق وأجهزة توليد الطاقة ونظام القيادة والمراقبة المحلية بـ "الكاميرات"، بينما يوجد منها طراز عربات سداسية الدفع بقدرات حمولة إضافية ويمكن تجهيزها بمختلف أنواع الأسلحة ومعدات المهام ونظم الحماية المتقدمة دون التأثير على الأداء.

    بندقية إيه كيه 19
    © Sputnik
    بندقية "إيه كيه 19"

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