البنتاغون أدرك خطورته... "توسوتشكا" سلاح رادع روسي جديد

وأعلن مدير عام شركة "إر تي كابيتال" المصنعة للآليات العسكرية، كيريل فيودوروف، أن روسيا تنوي إجراء الاختبار الرسمي لأحدث راجمة قذائف نارية تحمل اسم "توسوتشكا" في شهر مارس/آذار المقبل.

وتتفوق "توسوتشكا" على الراجمات المماثلة الأخرى التي أنتجتها روسيا في وقت سابق، والتي تحمل اسم "بوراتينو" و"سولنتسيبيوك"، من ناحية مدى قذائفها الصاروخية غير الموجهة. وقد بدأت القوات المسلحة الروسية تختبرها.

وأكد الخبير العسكري يوري كنوتوف لـ"سبوتنيك" أن "توسوتشكا" تعتبر من الأسلحة الرادعة التي يجب أن تبرد الرؤوس الحامية لمَن قد يفكرون في شن العدوان.

وقد جرى استخدام راجمات "توسوتشكا" في حرب سوريا على الإرهاب. ولفت الخبير إلى أن "توسوتشكا" أثبتت جدارتها في سوريا كسلاح مضاد لمنشآت الإرهابيين تحت الأرض. وأثبتت "توسوتشكا" فعاليتها عندما رمت المخابئ التي شيدها الإرهابيون تحت الأرض، بقذائفها.

وأشار الخبير إلى أن فعالية "توسوتشكا" لم تُرض الأمريكيين وأثارت فزعهم حتى أنهم بدأوا يدعون إلى ضرورة حظر هذا السلاح.

وأضاف الخبير أنه يرى أن من الضروري أن تدخل "توسوتشكا" الخدمة العسكرية لتنضم إلى ترسانة الأسلحة التي لا تستخدمها روسيا إلا كسلاح رادع.