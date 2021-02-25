ليس بمقدور الناتو الحصول على تكنولوجيا منظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة

لا يمكن أن يستحوذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تكنولوجيا صناعة وسائط الدفاع الجوي الروسية المتطورة عبر البلدان التي تستورد هذه الوسائط، وبالأخص تركيا التي اشترت منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.

أعلن ذلك رئيس مؤسسة التكنولوجيا الروسية، سيرغي تشيميزوف، في تصريح خاص لقناة "آر تي"، كشف فيه أن تركيا تتباحث مع روسيا بشأن استيراد المزيد من منظومات "إس-400".

ولا يتوقع مدير قطاع التكنولوجيا في روسيا أن تنصاع تركيا، وهي عضو في حلف الناتو، لضغوط واشنطن التي تطالب أنقرة بالإحجام عن شراء وسائط الدفاع الجوي من روسيا لاسيما وإن اتفاقية توريد منظومات "إس-400" لتركيا تراعي إمكانية أن يتم تصنيع بعض مكونات منظومة "إس-400" في تركيا.

وأكد رئيس مؤسسة التكنولوجيا الروسية أن "إس-400" سلاح دفاعي ولا يمكن أن تتأثر به القدرة الدفاعية لأي بلد آخر، بل من حق أي بلد أن يشتري هذا السلاح.

وعما إذا أمكن أن يحصل حلف الناتو على تكنولوجيا صناعة منظومات "إس-400" عبر تركيا أجاب مدير قطاع التكنولوجيا في روسيا أن هذا مستحيل.

أولا، لا تسلم روسيا تكنولوجيا صناعة "إس-400" بشكل كامل إلى تركيا.

ثانيا، ليس بإمكان تركيا تنظيم إنتاج تقنية تحتاج إلى وسائل الإنتاج التقني الحديث مثل "إس-400" محليًا بشكل كامل حتى لو حصلت على التكنولوجيا المناسبة.