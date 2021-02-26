"أرماتا" أبدت قدرة منقطعة النظير خلال معرض "آيديكس 2021"

وزاول المعرض نشاطاته بشكل كامل بمشاركة أكثر من 80 دولة في أبوظبي، في أهم معرض دولي للأسلحة، على الرغم من القيود التي وضعتها جائحة فيروس كورونا.

أول ظهور لـ"أرماتا"

واحتوى معرض "آيديكس 2021" على منتجات دول عديدة، منها روسيا وضمّت المعروضات الروسية، مثلا، دبابة "تي-14" (أرماتا) وهي الدبابة الوحيدة في العالم التي تمثل الجيل الثالث من دبابات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأصبح معرض "آيديكس 2021" أول معرض دولي خارج روسيا تظهر فيه هذه الدبابة، من خلال عرض نموذجها المصغر.

وأعلن مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أمام الصحفيين، أن ست دول أجنبية أبدت الرغبة في شراء دبابات "أرماتا" حتى الآن، وأن بعضها تنظر إلى هذه الدبابة على أنها دبابة أساسية لقواتها البرية.

وصنعت روسيا دبابة "أرماتا" لجيشها أولاً، وستستلم القوات الروسية أولى دفعات دبابات "أرماتا" قبل نهاية عام 2021، وفقا لما قاله رئيس فريق مخترعي دبابة "أرماتا"، أندريه تيرليكوف، مشيرا إلى أن مباحثات تخفيض سعر بيعها إلى وزارة الدفاع الروسية جارية.

إلى ذلك، صرح مصدر في قطاع الإنتاج الحربي لـ"سبوتنيك" أن دبابة "أرماتا" أبدت أثناء الاختبارات قدرة لا تتمتع بها الدبابات الأخرى، وهي القدرة على اكتشاف الهدف في ميدان القتال وتمييزه وتعقّبه دون مشاركة الإنسان.

ولفت المصدر إلى أن دبابة "أرماتا" مزودة بالذكاء الاصطناعي، الذي يمكّن أجهزة الحاسب الآلي الموجود في الدبابة من البحث عن الأهداف بنفسها وتمييزها وتحديد الأهداف، التي يجب إعطاء الأولوية لها، ثم تبدأ بتعقبها، مضيفا أن الدبابة لا تبدأ بإطلاق النار إلا وفق قرار قائد طاقمها.

المستجدات الأخرى

ومن المنتجات الأخرى التي عرضتها روسيا للعالم لأول مرة في أبوظبي رشاش "كلاشنيكوف 19" (أ كا-19)، الذي يستخدم الرصاصات عيار 5.56 ملم المعتمد على نطاق واسع في العالم، والمسدس الجديد الذي يحمل اسم مخترعه ليبيديف، وطائرة "زالا فتول" المسيرة.

ولفتت هذه المعروضات انتباه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتجات الروسية الجديدة الأخرى التي استحوذت على اهتمام زوار معرض "آيديكس 2021" منظومة "بانتسير إس1إم" الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي ومركبة "بوميرانغ" ومنظومة صواريخ "أنتي-4000" المضادة للطائرات ومركبة "بارناول-تي" المجنزرة. ومن الجدير ذكره أن منظومة "بانتسير إس1إم" تستخدم صاروخا جديدا يتميز بسرعته التي تعادل أضعاف سرعة الصوت ومداه الذي يبلغ 30 كيلومترا. ويدمر الصاروخ الجديد الهدف بطريقة مغايرة من خلال نثر عدد كبير من الشظايا أمامه والتي تقضي على الهدف حين يدخل مجالها.

التعاون المشترك

ولم تأت المشاركة الروسية الواسعة في معرض "آيديكس 2021" هكذا بالصدفة. فقد كشف مدير قطاع التكنولوجيا في روسيا، سيرغي تشيميزوف، أن أكثر من نصف الصادرات الروسية من الأسلحة أتت في عام 2020 إلى الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية.

ولا تكتفي روسيا بتصدير منتجاتها العسكرية إلى بلدان المنطقة، بل تدخل في تعاون معها لصنع العتاد العسكري. وأعلن المتحدث الرسمي باسم شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" خلال معرض "آيديكس 2021" عن التوصل إلى اتفاق مع شركة جدارة الأردنية لإنتاج صواريخ "كورنيت-أ" الموجهة المضادة للدبابات في الأردن.

وكان الأردن وروسيا قد بدآ التعاون المشترك في وقت سابق، لإنتاج قواذف الرمانات "إر بي جي-32" وسيارات نمر المدرعة.

كوفيد 19

وواجه منظمو معرض "آيديكس 2021" ظروفا صعبة فرضتها جائحة "كوفيد 19"، والتي اضطرتهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أمام احتمال استشراء فيروس كورونا المستجد.

ولم يسمح للزوار الأجانب بدخول أراضي الإمارات ومعرض "آيديكس 2021" إلا بعد إبراز النتيجة الـ"سلبية" لفحص كورونا.

وطال الانتظار لدخول المعرض بسبب التزام الزوار بمسافة التباعد الاجتماعي التي لا تقل عن 1.5 متر أو 2 متر أثناء الوجود في مركز المعارض.