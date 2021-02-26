مدرعات المستقبل... الإنسان الآلي يتولى تصويب أسلحتها

قال الخبير العسكري الروسي فيكتور موراخوفسكي إن النظام الأوتوماتيكي سيحل في المستقبل محل الإنسان، الذي يتولى إدارة نيران الدبابات والمدرعات الأخرى.

ولفت الخبير موراخوفسكي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الذكاء الاصطناعي يسمح من الآن بإتمام عملية البحث عن الأهداف المطلوب تدميرها واكتشافها وإطلاق النار عليها من أسلحة الدبابات والآليات العسكرية الأخرى.

وأشار إلى أن النظام الأوتوماتيكي لا يتعب ولا يعاني من الإرهاق العصبي ولا يحتاج إلى الرعاية والتدريبات الباهظة التكاليف.

أما بالنسبة لإطلاق النار، فسيظل الإنسان يقرر ذلك بنفسه دون تدخل النظام الأوتوماتيكي، كما أشار إلى ذلك الخبير موراخوفسكي.

وكان مصدر في قطاع الإنتاج الحربي قد أخبر "سبوتنيك" بأن نظام إدارة نيران الدبابة الروسية الجديدة، التي تحمل اسم "أرماتا" أكد أثناء الاختبارات قدرته على اكتشاف الهدف في ساحة القتال وتمييزه والبدء بتعقبه دون مشاركة الإنسان. وتم تحقيق هذه القدرة لأول مرة في تاريخ صناعة الدبابات.