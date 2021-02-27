روسيا تطور "حقيبة مضادة للطائرات من دون طيار"

حيث قامت شركة "روس إليكترونيكا" وهي جزء من مجموعة "روستيخ"، بتطوير حقيبة محمولة مجهزة بنظام إلكتروني لتدمير طائرات الدرون.

وبحسب بيان نشرته الشركة فإن "المجمع قادر على منع التحكم في الطائرة بدون طيار ضمن دائرة نصف قطرها 2 كيلومتر، بغض النظر عن الوقت والظروف المناخية، بينما يظل غير مرئي وغير معرض للإجراءات المضادة للراديو. ولا يستغرق نشر النظام أكثر من 30 دقيقة. الجهاز قادر أيضا على تحديد موقع لوحة تحكم الطائرة بدون طيار وكسر قناة الاتصال مع الطائرة".

ولا يقوم النظام الجديد المعروف باسم "زاشيتا" بإرسال شعاع للهدف، بل يعمل على استخدم الإشارات المنبعثة من أجهزة الإرسال الخارجية، كموجات البث التلفزيوني الرقمي المنعكسة من الهدف. ويسمح عدم وجود محدد دقيق للنظام بالبقاء غير مرئي ولا يعرضه لأن يصبح هدفا، مما يقلل بشكل كبير من احتمال التداخل اللاسلكي بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب الرادار السلبي إذنا لاستخدام قنوات التردد اللاسلكي، مما يسهل استخدامه في المجال المدني".

هذا وقال المدير العام لشركة، سيرجي ساكنينكو، في بيان الشركة "يزيد التوافر المتزايد للطائرات بدون طيار من مخاطر استخدامها غير المنضبط وغير القانوني، بما في ذلك في المنشآت الحيوية. ومع ذلك ، وغالبا ما يكون استخدام معدات الحماية محدودا. على سبيل المثال، يعد استخدام المجمعات ذات الرادارات النشطة أمرا مستحيلا في الأماكن المزدحمة، لذلك اليوم تستخدم الشركات القابضة حلول دوائر كهربائية جديدة. مما يسمح بضمان أمان بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".

يذكر بأن شركة "روس إليكترونيكا" القابضة تأسست في عام 1997، وفي عام 2009 أصبحت جزءا من شركة "روستيخ".

ويتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من 30 دولة في العالم، بما في ذلك دول أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.