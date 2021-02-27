"الناتو" يشيد بأنظمة "بانتسير" الروسية المضادة للطائرات

وصف "الناتو" منظومة "بانتسير" الروسية بالمثالية، لمواجهة الطائرات من دون طيار، بالإضافة لقدرتها على تحديد أهدافها.

في بيان صادر عن مركز الامتياز المشترك للقوات الجوية التابعة للحلف، بقيادة قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، جيفري لي هاريجيان، أشار إلى قدرة المنظومة الروسية في مواجهة هذا النوع من الطائرات والمروحيات، وكذلك للدفاع عن أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى من ضربات الأسلحة عالية الدقة، خاصة من الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جدا.

وجاء في البيان "تعد هذه المنظومة مثالية، لمحاربة مجموعة كاملة من الطائرات بدون طيار العسكرية الصغيرة والتكتيكية، كما تسمح لك بسد الفجوة الموجودة في وحدات الدفاع الجوي العادية بين الأنظمة الخاصة لمواجهة الطائرات بدون طيار الكبيرة والإجراءات المضادة ضد الطائرات الصغيرة."

وجاء في البيان "فإن "بانتسير" والمجمعات المماثلة تشكل تهديدا متزايدا لحلف الناتو ويجب تحييدها قبل الانخراط في المعركة".

وذكر التقرير تدمير المنظومة لأكثر من مائة طائرة بدون طيار وصواريخ مختلفة ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار التركية Bayraktar TB2 ، والطائرات بدون طيار الإسرائيلية من نوع Heron ، وطائرة أمريكية واحدة على الأقل. RQ-21A Integrator واثنين من MQ-9A Predator.

إضافة إلى ذلك، دمر "بانتسيري- سي 1" عشرات الصواريخ والأسطوانات التي أطلقها المسلحون من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، كما شارك في صد ضربة صاروخية أمريكية على سوريا في نيسان 2018.

بعد ذلك، ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، أصابت أنظمة صواريخ الدفاع الجوي 23 هدفا، مكلقة 25 صاروخا عليها، أي أن فاعليتها كانت تقريبًا مائة بالمائة.

تم التعليق على تقرير مركز "الناتو" من قبل مصدر دبلوماسي عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى أن المتخصصين الروس قاموا بتحليل شامل لفعالية Pantirei-S ، التي تضمن الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الجوية، وقدموا لها تقييماً إيجابياً.

وقال مصدر الوكالة "الغالبية العظمى من الأهداف الجوية التي عملت البانسيري من أجلها على حميميم أصيبت بالصاروخ الأول".