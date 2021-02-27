قطع طرق الهروب والقضاء على المسلحين... لقطات من التدريبات الروسية السورية في طرطوس... فيديو

وذكر موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنه وفقا لخطة التدريبات، اخترق مسلحون حاجز أمني ودمروا نقطة الحراسة، في محاولة لاختراق أراضي القاعدة العسكرية، وعلى القوات الروسية ونظيرتها السورية التصدي لهم والقضاء عليهم لإفشال مخططهم الإرهابي.

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ونقل الموقع عن قائد اللواء 56 في الجيش السوري، يوسف عبول، "صدت وحدات من قواتنا الهجوم بالإشتراك مع القوات الروسية".

وأوضح أن "مهمة السوريين كانت قطع مسارات الهروب المحتملة للإرهابيين بنيران مدفع من العيار الثقيل والبنادق الرشاشة"، بينما تقوم القوات الروسية في نفس الوقت بتدمير قوات العدو الرئيسية المحاصرة في الفخ.

وتابع "مقاتلونا يشاركون في هذه التدريبات لأول مرة، وهذه التجربة مهمة جدا بالنسبة لهم من أجل محاربة الإرهاب".

وأردف "نحن بحاجة إلى خبرة من القوات المسلحة الروسية".

وبدوره قال سيرغي جولوفكين نائب رئيس القاعدة الروسية في طرطوس إن "الهدف الرئيس من التدريبات هو حدوث الانسجام والتعاون بشكل تلقائي بين قوات الجيشين".

وأكد أن "حاجز اللغة غير مقبول عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب"، لافتا أن سوء الفهم يقل مع كل تمرين من هذا القبيل.

كما شهدت التدريبات أيضا وضع الدفاع الكامل للقاعدة البحرية في طرطوس في حالة تأهب قصوى.

وقامت قوات الدفاع الجوي برصد مجموعة من الطائرات المقاتلة بدون طيار، التي تم التعامل معها وتدميرهم بواسطة أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، والأسلحة الخفيفة.