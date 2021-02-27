مقارنة بين الجيشين الروسي والأمريكي في 2021... فيديو وصور

يتم تصنيف قوة الجيوش وفقا لمجموعة من المعايير التي تقيم ما تمتلكه كل دولة من قوة بشرية واقتصادية وعتاد عسكري تقليدي، ولا يتضمن ذلك ما تملكه أي دولة من أسلحة نووية.

ويقول موقع "غلوبال فيربور" الأمريكي إن ترتيب بعض الدول تراجع في 2021 وحققت دول أخرى تقدما في ترتيبها قوتها العسكرية بين أقوى 139 جيشا حول العالم، بينما ظل ترتيب أول وثاني جيشي في العالم دون أي تغيير.

وتحتل روسيا المرتبة الثانية عالميا بين أقوى جيوش العالم ، بينما يأتي جيش الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، وفقا لتصنيف الموقع الأمريكي

وبينما يزيد عدد سكان روسيا عن 141 مليون نسمة فإن تعداد سكان الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز 332 مليون نسمة.

ويوجد في روسيا أكثر من 69 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل مقابل 146 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية.

يصلح للخدمة العسكرية في روسيا 46 مليون نسمة ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.3 مليون نسمة، مقابل 121 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية في أمريكا وأكثر من 4 ملايين شخص يصلون إلى سن التجنيد سنويا.

عدد القوات العاملة للجيش الروسي يتجاوز مليون جندي إضافة إلى مليوني جندي في قوات الاحتياط، مقابل أكثر من 1.4 مليون جندي عامل في الجيش الأمريكي ونحو 845 ألف في قوات الاحتياط.

ميزانية دفاع الجيش الروسي أكثر من 42 مليار دولار، بينما تتجاوز ميزانية دفاع الجيش الأمريكي 740 مليار دولار.

© Sputnik . Alexander Galperin التجنيد في روسيا - الجيش الروسي، 20 أكتوبر 2020

تمتلك القوات الجوية الروسية أكثر من 4 آلاف طائرة بينها 789 مقاتلة و742 طائرة هجومية و429 طائرة شحن عسكري و495 طائرة تدريب و130 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 1540 مروحية بينها 538 مروحية هجومية.

© Sputnik . Aleksandr Vilf مقاتلات روسية من طراز "سو-30" و"سو-30إس إم"

وتمتلك القوات الجوية الأمريكية أكثر من 13 ألف طائرة حربية بينها 1956 مقاتلة و761 طائرة هجومية و945 طائرة نقل عسكري وأكثر من 2700 طائرة تدريب و749 طائرة مهام خاصة وأكثر من 5400 مروحية بينها 904 مروحيات هجومية.

القوات البرية

تضم القوات البرية الروسية 13 دبابة وأكثر من 27 ألف مدرعة و6540 مدفع ذاتي الحركة و4465 مدفع ميداني و3860 راجمة صواريخ.

© Sputnik . Pavil Dadedov دبابة أمريكية

وتضم القوات البرية الأمريكية 6100 دبابة و40 ألف مدرعة و1500 مدفع ذاتي الحركة و1340 مدفع ميداني و1365 راجمة صواريخ.

القوات البحرية

يتكون الأسطول الروسي من 603 قطعة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و64 غواصة و15 مدمرة و11 فرقاطة و85 كورفيت و55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية.

ويتكون الأسطول الأمريكي من 490 قطعة بحرية بينها 11 حاملة طائرات و68 غواصة و92 مدمرة و21 كورفيت و13 سفينة دورية و8 كاسحات ألغام.

تمتلك روسيا 1218 مطار في الخدمة و8 موانئ وأسطول تجاري يتكون من 2739 سفينة، بينما يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 13 ألف و513 مطار و35 ميناء وأسطول تجاري يتكون من 3 آلاف و673 سفينة.

وتعد روسيا أكبر دولة في العالم بمساحة تتجاوز 17 مليون كيلومترا مربعا، بينما تتجاوز مساحة الولايات المتحدة الأمريكية 9 ملايين و800 ألف كيلومترا مربعا.