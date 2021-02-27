باحترافية... التحالف يعلن تصدي الدفاعات السعودية لهجوم جوي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، رصد واعتراض عدد من الطائرات المفخخة التي أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية باتجاه المملكة، ونقلت وسائل إعلام أن التحالف أكد تصدي الدفاعات السعودية للهجوم باحترافية .

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية سعودية، نقلا عن التحالف، إنه جرى " اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان، وتجري متابعة عدد منها".

وكانت وسائل الإعلام المحلية ذكرت قبلها بقليل أنه جرى اعتراض هجوم باليستي من الحوثيين استهدف العاصمة الرياض.

وذكرت "الشرق الأوسط" على صفحتها على "تويتر" أن التحالف أكد أن: "احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي دمرت التهديدات".

وتخوض السعودية حملة عسكرية ضمن تحالف يضم عدة دول عربية وإسلامية منذ عام 2015 ضد الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة في البلاد، وتقول الرياض إنها تسعى لإعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وصعد الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيرة على مناطق جنوبي المملكة ردا على عمليات التحالف، وتقول الرياض إن تلك الهجمات تتم بتسليح إيراني.

وتطالب المملكة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. وكانت الولايات المتحدة، حليف الرياض، قد قررت مؤخرا إلغاء قرار الإدارة الأميركية السابقة بإدراج الحركة كتنظيم إرهابي، لكنها أكدت في ذات الوقت التزامها تجاه ضمان أمن المملكة.