سلاح إسرائيلي يحمي دبابات "ليوبارد - 2" الألمانية... فيديو

يعتمد الجيش الألماني على دبابات "ليوبارد - 2"، التي تمثل دبابات القتال الرئيسية والطراز الأحدث من "ليوبارد - 1"، التي تعد ضمن الدبابات الأكثر نجاحا في العالم.

ويواصل الجيش الألماني تطوير تلك الدبابة بأحدث التقنيات العسكرية، بحسب مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، التي أشارت إلى أنه سيتم تجهيزها بأنظمة دفاعية إسرائيلية، لحمايتها من الصواريخ والقذائف المضادة للدروع، التي يمكن أن تتعرض لها خلال القتال.

ولفتت المجلة إلى أن ألمانيا وإسرائيل وقعتا اتفاق يسمح لألمانيا بتزويد دبابات "ليوبارد - 2" بنظام "تروفي" الدفاعي الإسرائيلي.

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February 2nd at 11:30AM GMT+

Vehicle Survivability and Defeating Long Rod Penetrators pic.twitter.com/rP5I1Pfzy4 — RAFAEL Defense Systems (@RAFAELdefense) February 1, 2021

وأوضحت المجلة أن هذا النظام تصنعه شركة "رفائيل" الإسرائيلية، ويعد من أكثر أنظمة الحماية النشطة فعالية في العالم.

وأورد موقع "ميليتري توداي" مواصفات الدبابة الألمانية، التي بدأ تصنيعها عام 1979، وتجاوز وزنها 55 طنا، وعدد طاقمها 4 أفراد.

وطول الدبابة 9.7 مترا بالمدفع الرئيسي، وعرضها 3.7 مترا، بينما يصل ارتفاع الدبابة إلى 2.4 متر، ومدفعها الرئيسي عيار 120 ملم وعدد طلقات 42 طلقة، إضافة إلى 2 مدفع رشاش عيار 7.62 ملم، ومخزن طلقات يضم أكثر من أربعة آلاف طلقة.