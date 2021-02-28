فرقاطة روسية تزور ميناء في السودان

أفاد المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، أن فرقاطة "أدميرال غريغوريفيتش" رست في ميناء بورتسودان، في أول واقعة من هذا القبيل في تاريخ روسيا الحديث.

وجاء في بيان الأسطول، قام طاقم فرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش التابع لأسطول البحر الأسود بزيارة بورتسودان، حيث سيتم بموجب اتفاق بين روسيا وجمهورية السودان إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

يشار إلى أنه في إطار الزيارة، من المقرر تجديد مخزون الفرقاطة واستراحة أفراد الطاقم بعد المشاركة في التدريبات البحرية متعددة الجنسيات AMAN-2021 في بحر العرب.

يذكر أن التدريبات البحرية أقيمت في الفترة من 15 إلى 16 فبراير/شباط، حيث تدربت أطقم سفن الدول المشاركة على التواصل فيما بينها عند صد هجمات من أهداف صغيرة عالية السرعة، بالإضافة إلى ذلك، مارست الأطقم تمارين مكافحة القرصنة بإطلاق النار من أنظمة المدفعية البحرية، بما في ذلك الأهداف السطحية مثل "Killer Tomato" على مسافة حوالي 5 كيلومترات.

وشارك ممثلون عن القوات المسلحة من 45 دولة في التدريبات بدعوة من الجانب الباكستاني. وتتمثل الأهداف الرئيسية للتدريبات في تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين الدول المشاركة في المناورات لصالح الأمن والاستقرار البحري، وكذلك تبادل الخبرات في مواجهة تهديدات القرصنة البحرية.