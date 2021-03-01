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    مقاتلة سو-35 الروسية الجديدة

    لماذا تحبه القوات الجوية الروسية... رادار مقاتلة "سو-35" يقدر على اصطياد الطائرات الخفية

    © Sputnik . Alexandr krajev
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    تعتبر المقاتلة الروسية "سو- 35" ذات الوزن الثقيل، أول طائرة مقاتلة في العالم من الجيل الرابع سنة 2014، حيث تميزت بمجموعة من الخصائص الجديدة التي لم يسبق رؤيتها في سلاح الجو الروسي.

    موسكو- سبوتنيك. ومن أهم مميزات المقاتلة الروسية "سو-35" أنها تحتوي على رادار عالي الطاقة وبعيد المدى. ويقدر هذا الرادار المعروف باسم "إربيس" على القيام بأكثر من مهمة في آن واحد، فمثلا، يقود رادار "إربيس" الصواريخ إلى هدف يجب تدميره على الأرض ويواصل في نفس الوقت البحث عما يشكل خطرا في السماء.

    مناورات جوية لمقاتلات سو - 35 إس التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020
    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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    وثمة ميزة أخرى لا يتمتع بها إلا القليل من الطائرات المقاتلة، وفقا لـ"ميليتري ووتش"، وهي أن زاوية الرصد تبلغ بفضل الدوّار الهوائي 90 درجة عموديا و120 درجة أفقيا.

    وتبلغ الطاقة القصوى لرادار "إربيس" 20 كيلو وات، وهو ما يجعل "إربيس" الرادار الأقوى من نوعه، حيث يمكنه توجيه ما يصل إلى ثمانية صواريخ في وقت واحد إلى أهداف يزمع تدميرها.

    ويبلغ مدى رادار "إربيس" 400 كيلومتر أثناء البحث عن الطائرات المقاتلة المعادية، و160 كيلومترا أثناء البحث عن الطائرات الخفية. كما قام رادار "إربيس" أثناء أحد الاختبارات عندما بلغت طاقته 1 كيلو وات، باكتشاف مقاتلة من طراز "سو-27" على بعد 300 كيلومتر.

    وعندما يبحث رادار "إربيس" عن أهداف على سطح البحر أو الأرض، فإنه يستطيع أن يكتشف حاملة الطائرات على بعد 200 كيلومتر بينما يستطيع أن يكتشف جسر السكك الحديدية على بعد 120 كيلومترا.

    عمليات إقلاع وهبوط طائرات ميغ-31 الاعتراضية ومقاتلات سو-35 من الفرقة الجوية المختلطة لجيش إقليم لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية لغرب روسيا خلال تدريبات جوية تكتيكية في منطقة فورونيج، روسيا 9 أكتوبر 2020
    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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    ويقدر رادار "إربيس" على تعقّب 30 هدفا في وقت واحد في الجو أو 4 أهداف على السطح.

    ومن المقرر أن تحصل مقاتلات "سو-35" في المستقبل على رادار جديد أقوى، صنعته روسيا لمقاتلة "سو-57" التي دخلت الخدمة العسكرية في ديسمبر/ كانون الأول 2020، أما رادار "إربيس" فسيتم نقله إلى مقاتلات "سو-30". 

    يشار إلى أن، مقاتلة "سو-35" الروسية دخلت الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية عام 2014 ولا تزال تعتبر أفضل مقاتلة روسية لكسب المعركة الجوية. حيث تستطيع أن تقاتل جميع أنواع الطائرات المقاتلة في المعركة القريبة والمعركة البعيدة على نحو سواء. كما أنها تقدر على إصابة الأهداف البرية والبحرية.

    وتستطيع مقاتلة "سو-35" أن تقاتل بشكل انفرادي أو ضمن مجموعة مقاتلات التي توضع تحت إدارة مركز القيادة الجوي أو الأرضي أو البحري.

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    صاروخ, طائرات, المقاتلات الروسية
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