منظومة "إسكندر" الروسية تدمر النقاط الرئيسية "للعدو" في جبال شمال القوقاز... فيديو

نفذت أطقم أنظمة الصواريخ العملياتية والتكتيكية الروسية "إسكندر" التابعة للجيش 58 للقوات المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية مناورات، قاموا خلالها "بتدمير" مواقع مهمة للعدو الافتراضي في جبال شمال القوقاز، وأظهر الطاقم مهاراته في التحكم بالمركبات القتالية في ظروف القتال المكثف، خلال المناورات.

وقامت الوحدات بمسيرة إلى حقل التدريب سيرنوفودسكي في إطار التدريب. نجحت المركبات في اجتياز التضاريس الوعرة والعوائق الطبيعية والمناطق الملوثة الافتراضية. أظهر الطاقم أيضًا مهاراته في المناورة في الأماكن الضيقة.

وبعد المسيرة، نشر الطاقم المجمعات، وأكمل مهام اختبار قابلية تشغيل الأنظمة، وأعاد تحميل الصواريخ على منصات الإطلاق باستخدام مركبات النقل والتحميل. نجحت الأطقم في "تدمير" مراكز القيادة ومراكز الاتصال عبر الأقمار الصناعية للعدو الافتراضي بعد تلقي إحداثيات الأهداف، ونفذت عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ كروز.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو المناورات.