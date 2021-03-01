مصدر: "بانتسير-إس" و"بوك إم 2" صدت الضربة الإسرائيلية على ضاحية دمشق

قال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن هجمة صاروخية إسرائيلية على ضاحية دمشق في 28 فبراير/ شباط تم صدها بواسطة أنظمة "بانتسير-إس" و"بوك إم 2"، مما يؤكد كفاءتها العالية.

وأطلقت طائرات F-16 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مساء يوم 28 شباط / فبراير، 12 صاروخا موجها من هضبة الجولان على مطار دمشق الدولي وقرية جوزلانية في سوريا.

وقال المصدر: "اعترضت أطقم الدفاع الجوي السورية بنجاح الصواريخ الإسرائيلية المطلقة" باستخدام مجمعي بانتسير-إس وبوك إم 2. وتم تدمير الصواريخ التي تم إطلاقها قبل أن تصل إلى الهدف، مما يؤكد الفعالية العالية لأنظمة الصواريخ الروسية للدفاع الجوي".

وأضاف أنه لم تقع إصابات بين الأفراد والمعدات العسكرية.