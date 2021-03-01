قوات الأمم المتحدة تستخدم المدرعات الروسية "فودنيك"

أكدت إدارة عمليات حفظ السلام أن المركبات الروسية المدرعة "فودنيك" من طراز "GAZ-3937" الخاصة بالقوات المسلحة الروسية تستخدم لتنفيذ مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (UNDOF) في مرتفعات الجولان.

وقد استقبل جيش الأوروغواي نحو خمسين وحدة من هذه المدرعات في نهاية عام 2006. كما تلقى نسخة لمدفع رشاش من عيار 7.62 ملم مثبت بشكل مفتوح، وفقا لما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

Hoy el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU confirmó el incremento de efectivos en la Misión en Alturas del Golan. Un nuevo reconocimiento al profesionalismo y compromiso de las FFAA. pic.twitter.com/7ofT6OIoER — Rivera Elgue, nieto de uruguayos. (@ElgueDoR) August 6, 2020

وتحظى المدرعات الروسية من هذا النوع بشعبية كبيرة بين مسؤولي الأمن والحرس الجمهوري التابع للوزارة في الأوروغواي.

حيث تعتبر مدرعة "فودنيك" طراز "GAZ-3937" وسيلة مناورة عالية، يبلغ وزنها القتالي 7500 كغ وتستوعب 11 راكبا.

ويمكن لمدرعات "فودنيك" أن تتحمل الرصاص والشظايا، فقد لوحظ أن لديها متانة عالية لوحدات الزجاج المزدوجة.

وتتميز مدرعة "فودنيك" طراز "GAZ-3937" بقوة توربوديزل (175 حصان) وتبلغ السرعة القصوى على الطريق السريع المعبد 120 كيلومترا في الساعة، وبنطاق الوقود 1000 كم.

وقد أفادت الأنباء أن مثل هذه العربات المدرعة شوهدت في صفوف القوات الحكومية السورية من قبل قوات الاستطلاع الخاصة التابعة للسلاح الجوي.