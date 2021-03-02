"تي-72بي3" الروسية تطلق النار لمسافة تصل إلى 7 كيلومترات...فيديو

أجرت القوات المسحلة الروسية تدريبات لأطقم دبابات، شارك فيها أكثر من 250 جنديا ونحو 600 قطعة من المعدات، وذلك في حقل تدريب بالقرب من العاصمة موسكو.

ذكرت الدائرة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية أن العسكريين أطلقوا النار من مدفعية دبابة "تي-72بي3" على أهداف متحركة. وأجريت تدريبات أطقم الدبابات في حقل التدريب ألابينو، في ضواحي موسكو.

أطلقت الطواقم النيران لمسافة تصل إلى سبعة آلاف متر، وأكدت الخدمة الصحفية أن إطلاق النار تم من موقع مغلق على هدف غير مراقب.

خلال التدريبات، دمر الجنود أهدافا تحاكي دبابة ومجموعة مشاة مهاجمة وقاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو التدريبات.

تم تطوير وتصنيع تي-72 في مصنع "أورال فاغون زافود" في نيجني تاجيل. وهي في خدمة عدة عشرات من البلدان. الإصدارات الحديثة من الدبابة تي-72بي وتي-72بي3 وتي-72بي3إم التي تلبي متطلبات الحرب الحديثة.