القناصون الروس يقهرون "العدو" في ظروف جوية صعبة... فيديو

قام جنود من القوات الخاصة الروسية في المنطقة العسكرية المركزية، خلال التدريبات التكتيكية الخاصة التي جرت في ساحة تدريب شيلوفو بالقرب من نوفوسيبيرسك، بتدمير القوى العاملة والمعدات للعدو الافتراضي باستخدام بنادق قنص سي في-98.

كان على الرماة القيام بمهام تكتيكية في ظروف جوية صعبة.

وذكر المكتب الصحفي بالمنطقة العسكرية المركزية، أن الجنود قاموا بمسيرة طولها 5 كيلومترات على الثلج الكثيف، وقاموا بتجهيز مواقع زائفة وأساسية لإطلاق النار، وطهروا مبنى مهجورا، وعند اكتشافهم لعدو افتراضي، دمروا قوته البشرية ومعداته في إطار التدريبات.

تم إطلاق النار على الأهداف من بنادق سي في-98 على مسافة تصل إلى 1000 متر دون طلقة، دون الكشف عن موقعها. عند إطلاق النار، أخذ القناصة في الاعتبار سرعة الرياح، والتي وصلت في ذلك الوقت إلى 6-8 م/ ث.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو التدريبات.

شارك في التدريبات حوالي 500 جندي و20 وحدة من المعدات العسكرية.