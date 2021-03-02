في تكتيك هجومي جديد... "سو-57" الروسية تهدد القوات المعادية بـ"طاعون جوي

ستكون الغلبة في المعارك الجوية لحروب المستقبل للقوات التي تستخدم مجموعات غفيرة من الطائرات المسيرة المنطلقة من الطائرات التي يقودها الطيارون، لمهاجمة القوات المعادية، وفقا لما قاله المعلق العسكري الروسي فيكتور بارانيتس تعقيبا على ما أعلنه مصدر في قطاع الإنتاج الحربي.

وكشف المصدر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن شركة "كرونشتادت" التي تتخصص في إنتاج الطائرات المسيرة ستبدأ في أقرب وقت العمل على إنشاء منظومة طائرات مسيرة تحمل اسم "مولنيا" (صاعقة). ويفترض أن تستخدم القوات الجوية الروسية طائرات "مولنيا" لاختراق شبكات الدفاع الجوي للعدو أو شن الهجوم الإلكتروني على القوات المعادية بصورة مشتركة مع الطائرات التي يقودها الطيارون والتي تحمل مجموعات من الطائرات المسيرة دون طيار إلى مواقع بدء الهجوم. ومن الطائرات التي تنطلق منها طائرات "مولنيا" المسيرة مقاتلات الجيل الخامس "سو-57".

وقال المعلق العسكري تعقيبا على هذه المعلومات إن القصد جعل مقاتلة "سو-57" قائدا لمجموعة الطائرات المسيرة دون طيار وهو أمر جديد في تكتيك واستراتيجية الهجوم الجوي.

وأشار إلى أن من الصعب صد الهجوم الذي تشنه مجموعة الطائرات المسيرة وكأنها نوع من الطاعون الذي تتطلب مواجهته وجود وسائل فعالة.

ولأن من الممكن أن تكون روسيا هدفا لهجوم مجموعات الطائرات المسيرة فإنها مطالبة بإيجاد ما يمكّنها من مواجهة هذا "الطاعون". ولفت المعلق إلى أن روسيا تملك وسائل مناسبة منها وسائط الدفاع الجوي "تور" و"بانتسير" ووسائل التشويش الإلكتروني القادرة على تعطيل السيطرة على طائرات العدو المسيرة.

يجدر بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في شهر فبراير/شباط الماضي أن مقاتلات "سو-57" ستستخدم بصورة مشتركة مع طائرات "أوخوتنيك" المسيرة لخفر سماء روسيا.