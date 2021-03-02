الجيش الهندي يتحول للاعتماد على رشاشات كلاشنيكوف

وقال السفير الهندي في روسيا، داتلا بالا فينكاتيش فارما، في تصريح خاص لمجلة "الدفاع الوطني" الروسية إن توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين روسيا والهند لإنتاج "أ كا-203" يمهد لتحول القوات المسلحة الهندية بشكل كامل لاستخدام رشاشات "أ كا-203" كسلاح أساسي في العمليات الاقتحامية.

وأكد السفير الهندي أن توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لبلاده يجري وفقا للخطة، مشيرا إلى أن "إس-400" منظومة متقدمة للدفاع الجوي لا يوجد لها مثيل في العالم، ولهذا يمكنها أن تعزز قدرة الهند الدفاعية إلى حد كبير.

وأضاف أنه يأمل في تطوير التعاون في مجال طائرات الهليكوبتر والسفن البحرية والغواصات أيضا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مارس/آذار 2019 عن افتتاح مصنع مشترك جديد لإنتاج رشاشات "أ كا-203" في شمال شرق الهند. ويُتوقع أن ينتج المصنع أكثر من 670 ألف رشاش كلاشنيكوف للجيش الهندي، حسب صحيفة "ذي اكونوميك تايمز". وتستورد الهند عشرات آلاف الرشاشات الأخرى من روسيا. وسيتم تصدير منتجات المصنع الروسي الهندي المشترك إلى دول أخرى. وسيبلغ ثمن رشاش "أ كا-203" الهندي حوالي 70 ألف روبيه في حين يبلغ ثمن بندقيات الهجوم التي اشترتها الهند من الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 90 ألفا للبندقية الواحدة.

وسيحل رشاش "أ كا-203" محل رشاش "إنساس" الهندي الذي يتخلف عن مواكبة رشاش كلاشنيكوف في عدد من النواحي، بالأخص دقة إصابة الهدف.

وتمد روسيا الهند بمنظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات بموجب الاتفاقية الموقعة، عام 2018. ويُتوقع أن تنتهي روسيا من تنفيذ اتفاقية توريد منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية تعادل أكثر من 5 مليارات دولار، للهند قبل ابريل/نيسان 2023.