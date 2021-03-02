لقطات لتدريبات السائقين العسكريين الروس استعدادا للمشاركة بمسابقة في طاجيكستان

يُطلب من سائقي شاحنات الجيش أن يكونوا قادرين على المناورة والتغلب على العقبات، بما في ذلك الصعود الطويل ونزول المنحدرات الشديدة والمنحدرات.

أجرى الجنود تدريبات خاصة على طريق طوله عشرة كيلومترات فيه تربة لزجة ومنعطفات خطيرة.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو المناورات.

وأشار الجنرال إيفان بوفالتسيف إلى أن "حوالي 20 دولة تدرس إمكانية إقامة مسابقات "أرميا-2021": الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، فيتنام ، إيران، الهند، إسرائيل، الصين، قطر، قيرغيزستان، منغوليا، باكستان، روسيا، صربيا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا. سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن موقع المسابقات في اجتماع اللجنة المنظمة لـ "أرميا-2021" خلال مؤتمر التخطيط الثاني في مارس /أذار.