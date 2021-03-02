الجيش الروسي يختبر معدات عسكرية فريدة... فيديو

يمكن رؤية عناصر التسخين تمر عبر نسيج البدلة في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، ويتم التسخين عن طريق تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارة.

ويتم "تشغيل" النظام بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن، والتي يمكن رؤيتها أيضًا في اللقطات عندما يرتدي جندي البدلة، البطارية الصغيرة متصلة بالبدلة بشريط لاصق خاص، بالإضافة إلى البدلة، فإن ملابس المقاتل تتضمن أيضًا جوارب غريبة.

يمكن تشغيل التدفئة في أي وقت، حتى عندما تكون في البرد، لهذا الغرض، يوجد نظام التحكم في التدفئة بثلاثة أزرار، والتي يمكن الضغط عليها بسهولة حتى في الصقيع الشديد.

أجريت الاختبارات في المنطقة العسكرية المركزية، وستجري المرحلة التالية منها في ظروف القطب الشمالي.