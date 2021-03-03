"الغول الفتاك" ينضم للجيش الروسي وإعلام أمريكي يعلق... فيديو

وأفاد جهاز الإعلام التابع لمصنع "أورال فاغون زافود"، وهو المصنع الرئيسي لإنتاج الدبابات في روسيا، أن دبابة "تي-90إم" هي الأكثر تطورا في عائلة دبابات "تي-90"، وأنها تستطيع بفضل مدفعها من عيار 125 ملم وصواريخها الموجهة المضادة للدروع البالغ مداها المُجدي 5000 متر أن تحقق النجاح في مواجهة أحدث الأسلحة، في أي وقت من النهار والليل في مختلف الظروف المناخية.

واسترعى خبر تسليم مجموعة من دبابات "تي-90إم" إلى الجيش الروسي اهتمام الإعلام الأمريكي.

ووصفت مجلة "ناشيونال إنترست" هذه الدبابة بالغول، وقالت إن هذا الغول يزداد فتكا ويتكاثر، مشيرة إلى أن الجيش الروسي يعتزم تطوير دباباته "تي-90" و"تي-90أ" إلى "تي-90إم" في الأعوام القريبة القادمة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنه من المقرر أن تستلم القوات المسلحة الروسية خلال عام 2021 أكثر من 800 دبابة وآلية مدرعة جديدة منها أكثر من 90 دبابة معدلة من طراز "تي-72" وحوالي 80 دبابة من طراز "تي-80بي في إم" ومجموعة من دبابات "تي-90إم".