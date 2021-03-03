أنقرة تكشف عن مفاوضات لاستلام الدفعة الثانية من صواريخ "إس 400"

قال إسماعيل دمير، رئيس أمانة الصناعة الدفاعية في تركيا، إن أنقرة لا تزال تتفاوض مع روسيا بشأن الحصول على دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" وإمكانية إنتاجها المشترك، على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وأكد المسؤول التركي على الهواء في قناة "إن تي في":

"نحن لا نلاحظ التأثير الكبير للعقوبات. إنها غير عادلة، يجب على الولايات المتحدة تصحيح ذلك. قلنا مرارًا وتكرارًا أن لغة العقوبات لن تؤثر على تركيا. نواصل المفاوضات مع روسيا بشأن الإنتاج المشترك لـ "إس -400".

بدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، والتي تسببت في أزمة في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، في منتصف يوليو 2019.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف 35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات.

رفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من صواريخ "إس -400".