صوت مقاتلة الجيل الخامس الروسية "يرعب" صحفيين أمريكيين

تأثر صحفيون أمريكيون بالفيديو الذي يُظهر تحليق 4 مقاتلات روسية من طراز "سو-57" على ارتفاع منخفض.

وبحسب مجلة "بوبولار ميكانيكس"، فإن المقاتلات التي تَظهر في الفيديو تُصدر صوتا يشبه صوت كائنات خرافية أو صوت مركبة قادمة من كوكب آخر. ويَصدر "صوت عال مرعب" عن مقاتلات "سوخوي 57" عندما تقترب من المشاهدين.

وأشارت المجلة إلى أن مقاتلة "سو-57" تستطيع أن تخوض معارك جوية وتهاجم أهدافا أرضية، وأن تصميمها يجعل اكتشافها من قبل الرادار المضاد أمرا صعبا.

ووفق صانعها فإن مقاتلة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات تتمتع بقدرات تمنحها تفوقًا على المقاتلات الآخرى.

وأنجزت طائرة "سو-57"، وهي مقاتلة مخصصة لمواجهة "العدو" في الجو وعلى الأرض وفي البحر، رحلتها الاختبارية الجوية الأولى في عام 2010، ودخلت الخدمة العسكرية في صفوف القوات الجوية الروسية في عام 2020.