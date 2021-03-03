الولايات المتحدة تخطط لتطوير وتعديل قاذفات "بي 2" الاستراتيجية

أطلقت الحكومة الأمريكية مناقصة لتطوير القاذفات الاستراتيجية "بي 2"، حيث سيتعين على المقاول استخدام الهندسة العكسية لإنشاء محركات حرارية جديدة، بالإضافة إلى عملية تفكيك الوحدات القديمة وتركيب وحدات جديدة.

وذكر موقع "The Drive" أن المناقصة المقترحة لا تعد سرية عكس ما كانت الأمور خلال أول عملية إنتاج للقاذفات الأمريكية، مشيرا إلى أن الرسومات المتعلقة بالقاذفة بحاجة لدراسة شاملة لإمكانية تطويرها أكثر من خلال إلغاء بعض الأمور وإضافة أخرى.

وفي السياق نفسه، ذكرت مجلة "MilitaryWatch" أن القاذفة "بي 2" خسرت سباق التكنولوجيا مع الدفاع الجوي السوفيتي وثم الروسي.

كما تم تصميم الطائرة لتوجيه ضربات نووية استراتيجية ضد الاتحاد السوفيتي في حالة تصاعد الحرب الباردة إلى صراع أكثر حدة. وكان من المخطط في الأصل أن تكون القاذفة قادرة على التغلب على أفضل نظام دفاع جوي في الاتحاد السوفيتي.