مجلة أمريكية تكشف عن "أخطر المقاتلات الاعتراضية" في العالم

وبحسب المجلة الأمريكية الحربية "ميلتاري ووتش"، فإن الطائرات الروسية هي أسرع طائرات مقاتلة من الجيل الرابع على الإطلاق. وأشار المنشور، أن ميزتهم الحقيقية تكمن في أن الخصم المحتمل لا يزال يفتقر إلى فكرة كاملة ودقيقة عن القدرات التي تمتلكها تلك المقاتلات.

بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن الطائرات الاعتراضية الروسية يمكنها التحليق على ارتفاع أعلى من أي طائرات أخرى تنتمي إلى نفس الجيل، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت لفترة طويلة. في الوقت نفسه، تحتوي هذه المركبات على رادارات "زاسلون" و"زاسلون-إم" ومجموعة كبيرة من أجهزة الاستشعار الفعالة.

ويدخل في مهام المقاتلات الاعتراضية الروسية مكافحة الأقمار الصناعية التي تحلق على ارتفاع منخفض وإطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. وهي معززة بصواريخ "آر-37" جو - جو مع توجيه نشط بالرادار ورؤوس حربية ضخمة تزن حوالي 60 كغ ومدى يصل إلى 400 كيلومتر. وهذا يسمح لها بمواجهة عدد كبير من التهديدات بنجاح.

ودخلت طائرات كازاخستان في قائمة أخطر المقاتلات الاعتراضية مع مقاتلاتها المطورة السوفيتية "ميغ-31 بي إم" وطائرات إيران من نوع "إف-14 تومكات" وطائرات الجزائر "ميغ-25" المحدثة وطائرات الصين "جي-8II".