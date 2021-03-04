"ميسترال" الروسية قد تكون أفضل من نظيرتها الفرنسية

وكشف مصدر في قطاع صناعة السفن لوكالة "سبوتنيك" أن كلا من السفينتين، الجاري العمل على إنشائهما في مصنع "زاليف" بمدينة كيرتش وأطلق عليهما اسم "إيفان روغوف" و"ميتروفان موسكالينكو"، ستستطيع أن تحمل 16 مروحية و4 طائرات مسيرة دون طيار، مشيرا إلى أن المروحيات التي ستحملها سفينتا "إيفان روغوف" و"ميتروفان موسكالينكو" هي من طراز "كا-52ك" و"كا-27" ومروحيات أخرى.

وعلاوة على ذلك تستطيع السفينتان، اللتان تقدّر الإزاحة المائية لكل منهما بـ40 ألف طن، أن تحملا 6 زوارق إنزال وحوالي 75 آلية مدرعة و900 شخص من مشاة البحرية.

وأشار المصدر إلى أن كلا من السفينتين تلبي شروط وزارة الدفاع الروسية وقد تكون أفضل من "ميسترال" من حيث الأداء الوظيفي.

وكان من المفروض أن تحصل روسيا على سفينتين من طراز "ميسترال" من فرنسا بموجب الاتفاقية التي وقعتها روسيا وفرنسا في عام 2011. إلا أن فرنسا رفضت في النهاية تسليمهما إلى روسيا لأسباب سياسية.