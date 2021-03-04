خبراء صينيون يحددون نقاط تفوق "سو-57" الروسية على "إف-35" الأمريكية

أكد خبراء عسكريون صينيون أنه لا بد لمقاتلة "سو-57" الروسية من أن تقهر أحدث المقاتلات الأمريكية مثل "إف-35".

وأكد الخبراء أن طائرات "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات مزودة بتقنيات لا تملكها المقاتلات الأمريكية.

وكشف الخبراء ما يمنح مقاتلة الجيل الخامس الروسية تفوقا على نظيراتها الأمريكية، هو الرادار الفوتوني الذي يجرد مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من أهم قدراتها، وهي قدرة التخفي، بحسب ما ذكرت مجلة " nationalinterest" الأمريكية.

ومن المفروض ألا تظهر المقاتلات الأمريكية الحديثة على شاشة الرادار المضاد، ولكن رادار مقاتلة "سو-57" قادر على كشفها ببساطة شديدة.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه من المستحيل تقدير إمكانيات رادار "سو-57" تقديرا كاملا، ولكن إذا كانت معلومات الخبراء الصينيين صحيحة فإن فكاك مقاتلة "إف-35" من الرادار الروسي غير ممكن حتى لو استعانت بأقوى أنواع الكواتم الإلكترونية.