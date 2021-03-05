روسيا تطور دروعا جديدة للمركبات العسكرية

أعلن ألكسندر كراسوفيتسكي، المدير العام لشركة الصناعات العسكرية في روسيا، أن الشركة تطور دروعًا جديدة للمركبات القتالية، مما يسمح بتقليل وزن المعدات والحفاظ على خصائص القوة.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "نفذت شركة الصناعات العسكرية بالتعاون مع المعهد المركزي لبحوث المعادن الحديدية "باردين" أعمال كثيرة لتوضيح الأمور الرئيسية في برنامج تطوير وإنتاج الفولاذ الجديد للمركبات المدرعة. في الأشهر المقبلة، سنكون مستعدين لتجهيز نماذج من عناصر الدروع الجديدة من الفولاذ والبدء في اختبارها في مصنع "زافود كوربوسوف"".

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، هناك خمسة أعمال بحثية جارية لإنشاء الفولاذ المدرع والهيكلية، مما يقلل من وزن المركبات ويحافظ على حمايتها. قال كراسوفيتسكي إن تقليل الوزن سيساعد أيضًا على سير المعدات في الماء بشكل أفضل.