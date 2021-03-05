صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ على جزر قريبة من الصين

نقلت صحيفة "نيكي" يوم الجمعة عن وثيقة تمويل أرسلتها قيادة القوات العسكرية الأمريكية إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبحسب المنشور، فإن نشر الصواريخ الأمريكية سيساعد في الحفاظ على الإمكانات الدفاعية للقوات الأمريكية في حالة تعرضها لهجوم من الصين. وبالتالي، من المفترض وضع الصواريخ على منشآت متحركة وتفريقها لتقليل خطر الهزيمة. وفي هذا الصدد، يعتزم الجيش الأمريكي نشر صواريخ أرض - سفينة بمدى يصل إلى 200 كيلومتر في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يجري النظر في خيار نشر صواريخ متوسطة المدى. في المجموع، تخطط السلطات الأمريكية لتخصيص ميزانية قدرها 27.3 مليار دولار لهذه الأغراض في غضون ست سنوات.

يستمر النزاع الإقليمي بين اليابان والصين حول جزر سينكاكو (دياويو) في بحر الصين الشرقي، والذي تصاعد في سبتمبر/أيلول 2012 بعد أن اشترتها سلطات طوكيو من مالكيها من القطاع الخاص. لا تزال التوترات قائمة في بحر الصين الجنوبي بسبب مطالبات عدد من دول المنطقة بأرخبيل سبراتلي وجزر باراسيل المجاورة لها. وتشارك الصين وفيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين في هذا النزاع.