على خلفية مشاكل "إف-35" الأمريكية... "سو-57" الروسية توسع إمكانياتها

بينما تظهر المزيد من المشاكل المتعلقة بمقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-35"، تبدي مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" إمكانيات جديدة وتختبرها بنجاح.

فمثلا، بدأت روسيا تختبر طائرات من طراز "سو-57" تحتوي على الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت. وأشارت مصادر إعلامية غربية بقلق إلى عدم احتواء طائرات "إف-35" على مثل هذه الأسلحة وعدم انتظار ظهورها.

واسترعت انتباه الخبراء الغربيين التجارب التي أجرتها روسيا لاختبار إمكانية التعاون بين مقاتلة "سو-57" وطائرة "أوخوتنيك" المسيرة والتي أظهرت أن بإمكان مقاتلة "سو-57" أن تتولى قيادة مجموعة من الطائرا ت المقاتلة المسيرة دون طيار وهو ما يتيح فرصة اختراق شبكات الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا.

وفي ظن مجلة "ميليتري ووتش" فإن من الممكن أن تحصل مقاتلة الجيل الخامس الروسية على مدفع كهربائي مغناطيسي لتدمير معدات العدو الإلكترونية.

ومن جانبها أشادت مجلة "ذي درايف" بإمكانيات المدفع الذي تحتوي عليه مقاتلة "سو-57" حاليًا، مشيرة إلى أن النيران الهائلة تنبعث من الطائرة عندما يطلق مدفعها من عيار 30 ملم النار.

وبحسب المجلة الأمريكية فإن طائرة "سو-57" تحتوي على مدفع معدل من طراز "غي شي-30-1". وذكرت المجلة أن مدفع "غي شي-30" يزن 59 كيلوغراما ويطلق 1500 طلقة في الدقيقة. وتقع ماسورة المدفع في الجزء الأيمن من مقدمة الطائرة، ويُخفيها الغطاء الانسيابي عندما لا يطلق المدفع النار، وهو ما يقلل احتمال اكتشاف الطائرة.