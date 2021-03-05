طائرة مسيرة صينية تضرب هدفا بصاروخ في ساحة تدريب في كازاخستان...فيديو

تم عرض كيفية تحضير الطائرة المسيرة للإقلاع، ومكان عمل المشغل في نقطة التحكم، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة ضد هدف أرضي يقع في ساحة التدريب في الفيديو.

تم تسليم هذه الطائرات، المعروفة أيضًا باسم Pterodactyl I، في مارس/ أذار 2016.

يعتقد الخبراء العسكريون أنها مماثلة للطائرة الأمريكية MQ-1 Predator. الحد الأقصى لوزن الإقلاع 1100 كغ، ووزن الحمولة 200 كغم. قوة محرك المكبس - 100 حصان، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

يمكن أن تصل سرعة الطائرة المسيرة إلى 280 كم / ساعة وتصل إلى 5000 متر. يذكر أن مدة بقاءها في الجو تصل إلى 20 ساعة، في حين أن مدى الرحلة 4000 كيلومتر.

تم إنشاء العديد من الأسلحة عالية الدقة من أجلها: قنابل موجهة YZ-102A وLS-6/50 وYZ-121 وصواريخ Blue Arrow 7 الموجهة بالليزر والتي تزن 47 كغ بمدى يصل إلى 7000 متر. كان هذا هو السلاح الأخير الذي استخدمته قوات الدفاع الجوي الكازاخستانية.