مقاتلة تابعة لسلاح الجو الألماني تسقط قنبلتين على الحدود مع هولندا

بدأ العسكريون من ساحة التدريب والقاعدة الجوية المخصصة للمقاتلة بالبحث عن القنبلتين. طُلب من السكان المحليين عدم لمس الذخيرة إذا عثروا عليها، أو نقلها، ولكن إبلاغ الشرطة عنها.

نتيجة للحادث، لم يصب أحد بأذى، ولم يتم تسجيل أي أضرار مادية في الوقت الحالي، حسب موقع توب وار، نقلاً عن بيان صادر عن الخدمة الصحفية لسلاح الجو الألماني. القنابل التي ألقيت كانت قنابل تدريب، والبوندسفير يحقق في أسباب الحادث.

Panavia Tornado هي طائرة قاذفة قنابل ذات أجنحة متغيرة تم تطويرها في السبعينيات من قبل Messerschmitt و British Aerospace و Alenia Aeronautica. إحدى الطائرات المقاتلة الرئيسية لدول الناتو الأوروبية.

في عام 2020، اقترحت وزارة الدفاع الألمانية خطة للاستبدال التدريجي لطائرة تورنادو القديمة بطائرة يوروفايتر وطائرة أمريكية الصنع، لكن البوندستاغ لا يزال غير قادر على اتخاذ قرار بشأن تمويل البرنامج.