روسيا: تزويد مركبات المشاة بأسلحة قادرة على قهر جميع الأعداء

وحصلت المركبة المحدثة التي تحمل اسم "بي إم بي-2إم" على برج أسلحة جديد يحتوي على المدفع عيار 30 ملم وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات وقاذف الرمّانات الأوتوماتيكي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن مركبة "بي إم بي-2إم" المزودة ببرج "بيريجوك" القتالي مخصصة لنقل المقاتلين وتعزيز تسليحهم وحمايتهم في ميدان القتال، وأشارت إلى أن المركبة المحدثة تقدر على إطلاق النار أثناء الحركة وأثناء السير على سطح الماء.

ويجب أن يستلم الجيش الروسي خلال عام 2021 أكثر من 280 مركبة مجهزة بالبرج القتالي الجديد "بيريجوك".

وتنتظر القوات المسلحة الروسية أيضا وصول مركبات "بي إم بي-2" المزودة ببرج قتالي جديد آخر يحمل اسم "أبوخا" الذي يحتوي على المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم والمدفع الرشاش عيار 7.62 ملم ونوعين من الصواريخ المضادة للدبابات، صاروخ "كورنيت" الثقيل البعيد المدى وصاروخ "بولات" الخفيف المتعدد المهام، وهي أسلحة قادرة على تدمير مختلف الأهداف بما فيها المدرعات الثقيلة.

وذكرت وكالة أنباء موردوفيا أن برج أسلحة "أبوخا" شوهد في العام الماضي على مركبات "كورغانيتس 25" و"بي إم بي-3". وأضافت: جاء أخيرا الدور على مركبات "بي إم بي-2" في الحصول على هذه الأسلحة.