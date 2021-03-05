رصد "المدمر" في الجزائر... فيديو

تم رصد المركبة المقاتلة "تيرميناتور" (المدمر) الروسية في الجزائر مرة أخرى.

وتشير الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مجموعة من الضباط العسكريين عرضوا عربة دعم الدبابات.

وقد تم تزويد "بي إم بي تي" بمعدات إضافية، وهي حاويات مع حماية دينمايكية، معلقة على الجوانب.

ومثل هذا الحل البسيط والرخيص نسبيا يزيد بشكل كبير من المقاومة من ضربات مختلف الأسلحة المضادة للدبابات الموجهة وغير الموجهة.

وكانت المعلومات الأولى حول استلام هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قد ظهرت في صيف العام الماضي، ثم بدأت تظهر صور مركبة مصفحة في تمويه صحراوي مميز.