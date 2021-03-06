مجلة: غواصة "دميتري دونسكوي" الروسية وحش تحت الماء

الغواصات السوفيتية التي تعمل بالطاقة النووية من المشروع 941 من فئة أكولا (وفقًا لتصنيف الناتو - تايفون) مخيفة في حجمها، حسب المجلة الأمريكية Popular Mechanics.

يشار إلى أنه تم إطلاق مجموعة من خمسة من هذه "الوحوش تحت الماء" في الاتحاد السوفيتي، ولكن اليوم فقط الطراد "دميتري دونسكوي" لا يزال في خدمة الأسطول الروسي. طوله 172.5 م وعرضه 23.16 م وارتفاعه 11.58 م.

وقالت المجلة: "لا تزال عمالقة الحرب الباردة هذه أكبر غواصات تم بناؤها على الإطلاق. كانت كل غواصة أعرض من المنزل الأمريكي العادي، وتقريباً أطول بثلاث مرات".

ووفقا للمجلة، احتوت الغواصة على 20 صاروخا باليستيا من طراز إر-39، بالإضافة إلى عدد من "المزايا غير المسبوقة" للطاقم، مثل مقصورة تشمس اصطناعي وحمام سباحة وساونا.

قارنت المجلة بين الغواصة الروسية والغواصة الأمريكية من فئة أوهايو. وأكدت أنه على الرغم من اختلاف طول الطرادات صغيرا، إلا أن الغواصة الروسية أطول وأعرض بشكل ملحوظ.

وخلصت المجلة إلى أنه "قد لا تظهر غواصات كبيرة مثل تايفون، ولكن أبدا لا تقل أبدًا".