مجلة: الطراد الروسي المحدث "الأدميرال ناخيموف" يستطيع إغراق أي سفينة

سيصبح الطراد الروسي النووي الثقيل، الأدميرال ناخيموف، بفضل الأسلحة الجديدة والرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية، أخطر قطعة بحرية في الأسطول الروسي، فبعد التحديث، ستكون سفينة المشروع 1144 قادرة على إغراق السفن مهما كان حجمها.

توصل إلى هذا الاستنتاج المحلل العسكري في مجلة "ناشونال إنترست"، بيتر سوسيو.

وقال: "في إطار الإصلاح والتحديث، سيتم تجهيز السفينة الحربية بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "فورت-إم" و"بانتسير-إم"، بالإضافة إلى نظام "باكيت-إن كي" و"أوتفيت" المضاد للغواصات".

ستكون السفينة قادرة أيضًا على إطلاق أسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ أونيكس وصواريخ كاليبر.

من المقرر الانتهاء من العمل على إعادة تجهيز الطراد في المستقبل القريب.