عسكريون روس يضربون الأهداف الجوية لـ"العدو" باستخدام منظومة صواريخ "أوسا"... فيديو

تم التدريب في خليج أفاشا، حيث تدرب طاقم السفينة الصغيرة المضادة للغواصات إم بي كي-107 على الدفاع الشامل. كما قام البحارة بتشغيل نظام التشويش الراديوي. وتعاملوا مع المهمة على أكمل وجه.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو التدريبات.

عشية اليوم العالمي للمرأة، لم يقم البحارة بإجراء التدريبات فحسب، بل هنأوا النساء أيضًا. كان أسطول المحيط الهادئ أول أسطول يقوم بذلك: جاءت فرقة الغناء والرقص إلى دار الضباط.

غنى الفنانون أغانٍ رومانسية ورددوا عبارات تهنئة حارة.