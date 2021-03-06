البنتاغون يرسل مجموعة من أحدث مقاتلات "إف-35" إلى ألاسكا

أرسل سلاح الجو الأمريكي ثلاث مقاتلات متعددة المهام من طراز F-35A Lightning II من الجيل الخامس إلى قاعدة إلسون الجوية في ألاسكا، مما زاد من أسطول القاعدة إلى 23.

وأشار المتحدث باسم القاعدة الجوية كايلي دوبوا إلى أنه سيتم نشر 54 طائرة هناك بحلول نهاية هذا العام، حسب موقع بوليت روس.

جدير بالذكر أن قاعدة إلسون الجوية تقع على بعد ألف كيلومتر فقط من الحدود الروسية في الشرق الأقصى.

أصبحت مقاتلات F-35A Lightning II أول طائرات من فئتها تدخل خدمة سلاح الجو الأمريكي في المحيط الهادئ. بدأ نقلها إلى ألاسكا في أبريل نيسان 2020.

في المستقبل المنظور، ستصبح ألاسكا المنطقة التي تضم أكبر عدد من مقاتلات الجيل الخامس.