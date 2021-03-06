نفذت 14 ألف مهمة وأطلقت 250 ألف قذيفة… مقاتلات "إف - 18" الأمريكية تخرج من الخدمة

أتمت مقاتلات "إف - 18" سوبر هورنت الأمريكية آخر رحلة لها على متن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" بعد عودتها إلى كاليفورنيا بعد رحلة استمرت 10 أشهر، لتحل محلها مقاتلات الجيل الخامس الشبحية.

ويقول موقع "ميليتري" الأمريكي إن طائرات "إف - 18" التابعة لقوات المارينز الأمريكية بدأت رحلة التقاعد بعد فترة خدمة استمرت نحو 36 عاما.

The U.S. Marine Corps's F/A-18 Hornet conducted its final aircraft carrier deployment according to a Marine Corps statement, marking the end of the line for Marine Corps carrier-based Hornet operations. https://t.co/qxsWGJjN8l — National Interest (@TheNatlInterest) March 6, 2021

ومن المقرر أن يتم استبدال تلك المقاتلة بالمقاتلات الشبحية الجديدة "إف - 35 بي".

ويقول الموقع إن مقاتلات "إف / إيه - 35" سوبر هورنيت حققت 35 ألف ساعة طيران وقامت بـ 14 ألف مهمة حربية خلال فترة عملها مع الأسطول الأمريكي.

Marine Corps concludes final carrier deployment with F/A-18 Hornet https://t.co/ViA1Z7dGrS pic.twitter.com/XQBGQpHJIy — Military Times (@MilitaryTimes) March 4, 2021

ووصل عدد القذائف التي أطلقتها تلك الطائرات إلى نحو 250 ألف قذيفة مختلفة، وظلت تعمل مع الجناح الجوي الـ 17 التابعة لقوات المارينز في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.

ونفذت تلك الطائرة مهام عسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان وشرقي أفريقيا خلال مهامها مع مشاة البحرية كما أنها كانت تقوم بمهام إلى جوار حاملات الطائرات الأخرى في بحر الصين الجنوبي.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن الطائرة التي بدأت الخدمة على متن حاملات الطائرات لأول مرة عام 1985، سيتم استبدالها بالمقاتلات الشبحية الجديدة "إف - 35" الشبحية، التي تنتمي إلى الجيل الخامس.