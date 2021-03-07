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    قاذفات نووية تحلق في السماء…  مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني

    Alexandr Chechin
    رصد عسكري
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    قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن مبدأ الصين الواحدة خط أحمر لا يجوز تجاوزه في مسألة تايوان، مضيفا: "لا بد من إعادة توحيد جانبي مضيق تايوان".

    وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    وزير الخارجية الصيني: مبدأ "الصين الواحدة" خط أحمر لا يجوز تجاوزه في مسألة تايوان
    وتابع، اليوم الأحد: "سيتم توحيدهما بكل تأكيد، هذا هو اتجاه التاريخ ويمثل الإرادة الجماعية للأمة الصينية التي لن تتغير ومن المستحيل أن تتغير ولا مجال للتنازل"، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.

    وتكثف الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، نشاطها العسكري حول الجزيرة في الأشهر الأخيرة، ردا على ما وصفته بكين بأنه "تواطؤ" بين تايبه وواشنطن، أهم داعم دولي لتايوان.

    وتقول وزارة الدفاع التايوانية إن الطلعات الجوية الصينية تضم قاذفات قنابل قادرة على حمل رؤوس نووية ومقاتلات حربية، مؤكدة أنها ترسل تحذيرات للطائرات الصينية وتقوم بنشر صواريخ لمراقبتها، بحسب وكالة "رويترز".

    وتدعي بكين السيادة الكاملة على تايوان الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من البر الرئيسي للصين، وأرسلت بعد أسبوع من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، طائرات حربية إلى مناطق قريبة من الجزيرة، مما دفع تايوان إلى اتخاذ إجراءات دفاعية بما في ذلك مراقبة الرحلات الجوية الصينية.

    مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني

    أورد موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي مقارنة بين الجيشين الصيني الذي يحتل المرتبة الـ 3 عالميا والجيش التايواني الذي يأتي في المرتبة رقم 22 بين أقوى 139 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات 2021.

    يتجاوز عدد سكان الصين 1.3 مليار نسمة بينهم 752 مليون قوة بشرية متاحة للعمل، مقابل نحو 23 مليون تعداد سكان تايوان، بينهم 12 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل.

    فرد من الجيش الشعبي الصيني الحر خلال التدريبات العسكرية في محافظة هيلونغجيانغ، الصين 26 مارس/ آذار 2016.
    © REUTERS / China Stringer Network
    فرد من الجيش الشعبي الصيني الحر خلال التدريبات العسكرية في محافظة هيلونغجيانغ، الصين 26 مارس/ آذار 2016.

    يصلح للخدمة العسكرية في الصين 617 مليون فرد ويصل إلى سن التجنيد سنويا نحو 20 مليون فرد، بينما يصلح للخدمة العسكرية في تايوان نحو مليون شخص نحو 300 ألف يصلون إلى سن التجنيد سنويا.

    إف-16
    Raytheon
    إف-16

    عدد القوات العاملة في الجيش الصيني نحو 2.2 مليون جندي و510 آلاف جندي قوات احتياطية، مقابل 165 ألف جندي عامل و1.6 مليون جندي قوات احتياطية في جيش تايوان. ويوجد في الصين قوات شبه عسكرية تعدادها 660 ألف فرد مقابل نحو 11 ألف فرد في تايوان.

    وتصل ميزانية دفاع الجيش الصيني إلى 178.2 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار لجيش تايوان.

    ويمتلك الجيش الصيني 3260 طائرة حربية بينها 1200 مقاتلة و371 طائرة هجومية و264 طائرة نقل عسكري و405 طائرة تدريب و115 طائرة مهام خاصة و902 مروحية بينها 327 مروحية هجومية.

    طائرات صينية
    © East News / Shen Jinke
    طائرات صينية

    ويمتلك جيش تايوان 739 طائرة حربية بينها 288 مقاتلة و19 طائرة نقل عسكري و205 طائرة تدريب و19 طائرة مهام خاصة و208 مروحية بينها 91 مروحية هجومية، ولا يمتلك طائرات هجومية.

    وتتكون القوات البرية للجيش الصيني من 3 آلاف و205 دبابة و35 ألف مدرعة و1970 مدفع ذاتي الحركة و1234 مدفع ميداني و2250 راجمة صواريخ.

    وتتكون القوات البرية للجيش التايواني من 1160 دبابة و8 آلاف و750 مدرعة و257 مدفع ذاتي الحركة و1160 مدفع ميداني، و115 راجمة صواريخ.

    وتضم القوات البحرية الصينية 777 قطعة بحرية بينها حاملتي طائرات و79 غواصة و50 مدمرة و46 فرقاطة و72 كورفيت و123 سفينة دورية و30 كاسحة ألغام بحرية.

    وتضم القوات البحرية التايوانية 117 قطعة بحرية بينها 4 غواصات و4 مدمرات و22 فرقاطة وكورفيت و43 سفينة دورية و10 كاسحات ألغام.

    وتمتلك الصين 507 مطارات و22 ميناء ويتكون أسطولها التجاري من 5 آلاف و594 سفينة تجارية، ومساحتها تتجاوز 9.5 مليون كيلومترا مربعا.

    وتمتلك تايوان 37 مطار و6 موانئ ويتكون أسطولها التجاري من 389 سفينة، وتتجاوز مساحتها 35 ألف كيلو مترا مربعا.

    مقارنة بين الجيشين الأمريكي والصيني
    © Sputnik
    مقارنة بين الجيشين الأمريكي والصيني

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