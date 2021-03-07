قاذفات نووية تحلق في سماء إسرائيل… فيديو

نفذت قاذفتين نوويتين تحليقا متزامنا في سماء إسرائيل بمرافقة مقاتلات "إف-15" التابعة للجيش الإسرائيلي، حسبما أعلن المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي.

ونشر أدرعي، مقطع فيديو، اليوم الأحد، على "تويتر" يظهر قاذفتين من طراز "بي-52" النووية الأمريكية أثناء تحليقها في السماء بمرافقة مقاتلتين طراز "إف-15" الإسرائيلية.

رافقت طائرتان مقاتلتان من طراز F-15 تابعة لسلاح الجو اليوم (الأحد) قاذفتين أمريكيتين من طراز B-52 حلقتا فوق المجال الجوي لدولة إسرائيل. ويأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي مع الجيش الأمريكي الذي يعد أساسًا منيعًا لأمن سماء إسرائيل والشرق الأوسط على وجه التحديد pic.twitter.com/Oa2Hpimgg6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 7, 2021

وكتب: "رافقت طائرتان مقاتلتان من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو، اليوم الأحد، قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-52" حلقتا فوق المجال الجوي لدولة إسرائيل".

وتابع: "يأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي مع الجيش الأمريكي الذي يعد أساسا منيعا لأمن سماء إسرائيل والشرق الأوسط على وجه التحديد".